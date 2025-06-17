Yeni düzenleme yürürlükte! Aile hekiminden alınan sağlık raporları artık ücretli

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Haziran’da yürürlüğe soktuğu düzenleme ile sürücü, sporcu ve hac/umre raporları dahil pek çok sağlık belgesi için artık ücret alınacak. Aile hekimleri hafta sonları da alternatif tıp hizmeti verebilecek. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yeni düzenleme yürürlükte! Aile hekiminden alınan sağlık raporları artık ücretli
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Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla aile hekimliklerinden alınan bazı sağlık raporlarının ücretli hale getirildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar artık aile sağlığı merkezlerinden alacakları birçok belge için 250 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ücretli hale getirilen raporlar arasında şu belgeler yer alıyor: Sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporu, Hac/Umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu.

ÖDEMELER İNTERNETTEN YAPILACAK

Ekonomim'e göre, vatandaşlar, rapor almak için aile hekimliklerine ödeme yapamayacak. Ücretler yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın resmi ödeme sistemi olan sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden ya da karekod aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bu sistemle ödeme yapan kişiler, 250 TL karşılığında ilgili rapora sahip olabilecek.

AİLE HEKİMLERİNE HAFTA SONU NÖBETİ

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer madde ise alternatif tıp uygulamalarıyla ilgili. Daha önce yalnızca mesai sonrası yapılmasına izin verilen akupunktur ve fitoterapi uygulamalarının artık hafta sonları ve genel tatil günlerinde de aile hekimliklerinde yapılabileceği bildirildi.

Bu hizmetler için aile sağlığı merkezlerinde belirlenen ücretler, diğer sağlık kuruluşlarına göre daha düşük olacak.

YABANCILAR İÇİN DE YENİ KURALLAR

Sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemelerde, Türkiye’de yaşayan yabancılara ilişkin yeni hükümler de yer aldı.

İkamet izni olmayan yabancılar, özel mevzuat kapsamında olmayan durumlarda ücret karşılığı sağlık hizmeti alabilecek.

İkamet izni olan yabancılar ise belirlenen ücreti ödeyerek 6 ay boyunca hizmet alabilecek.

Geçici koruma altındakiler gibi özel statüdeki yabancılar ise mevcut sistemden faydalanmaya devam edecek.

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