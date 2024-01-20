İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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Filistin'de katliamlarını sürdüren İsrail’in Suriye'nin başkenti Şam’ın batısında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı sayısı 5'e yükseldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist İsrail rejiminin Şam’a yönelik gerçekleştirdiği ve 4 üst düzey askeri danışmanın hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan Muhammed Emin Samadi adlı bir diğer askeri danışman daha hayatını kaybetti. Şu ana kadar 5 askeri danışman hayatını kaybetti" denildi.

Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda ölen 4 askeri danışmanın isimlerinin ise Hüccetullah Ümidzade, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi ve Said Kerimi olduğunu duyurdu.

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