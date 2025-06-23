İsrail'den Tahran'da Kızılay binasına saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Kızılay binası, İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hedef alındı. İran resmi haber ajansı IRNA, saldırıya ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşırken, binada bulunan Kızılay çalışanlarından ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Saldırıya ilişkin İran veya İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail’in geçtiğimiz günlerde de Kızılay binasına yakın bir bölgeyi vurduğu ve söz konusu saldırıda binanın hasar gördüğü aktarılmıştı.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, 13 Haziran’da geniş çaplı bir askeri operasyonla başlamıştı. İsrail, başta İran’ın nükleer tesisleri olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR: 430 ÖLÜ, 3 BİN 500 YARALI

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430’a, yaralı sayısının ise 3 bin 500’ü aştığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise İran ordusunun düzenlediği misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin ise yaralandığını açıkladı.