Tütün sektörü 7 yıl sonra rekor kırdı! İhracat 1 milyar doları aştı

Türkiye’nin geleneksel ihracat kalemlerinden biri olan tütün ve tütün mamullerinde ihracat, yedi yıl aradan sonra yeniden 1 milyar dolar sınırını aştı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs 2024 ile 1 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan son bir yıllık dönemde ihracat tutarı 1 milyar 4 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 915 milyon dolar seviyesindeydi.

Sektör en son 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracatla bu seviyeyi görmüştü. Böylece 7 yıl aradan sonra yeniden milyar dolar barajı aşılmış oldu.

EGE’DEN 5 AYDA 394 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2024 yılının ocak-mayıs döneminde 368 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2025’in aynı döneminde bu rakamı 394 milyon dolara taşıdı. Bu artış, tütün ve tütün mamullerinin Türkiye ihracatındaki payının yeniden ivme kazandığını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, dünya genelinde sigara tüketiminin yatay bir seyir izlediğini belirtti. Umur, “Tütün ve tütün mamulleri ihracatının miktar bazında artmadığını, ortalama ihraç fiyatlarındaki artış sayesinde ihracat gelirinde yüzde 7’lik artış yakaladıklarını” ifade etti.

Umur, sektör olarak temel hedeflerinin 1 milyar dolar seviyesini korumak olduğunu aktardı.

YERLİ TÜTÜN ZORUNLULUĞU ÜRETİMİ ARTIRACAK

Ömer Celal Umur, Türkiye’de üretilen sigaralarda 2025 itibarıyla yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu: “O nedenle büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünlerinin üretimi arttı. 73 milyon kilogram tütün üretimimizin 30 milyon kilogramı büyük yapraklı tütünlerden oluşuyor. Büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünleri bugün için sadece iç piyasada kullanılıyor. Bu üretimin kalitesi arttıkça tütün ihracatına da katkısı olacaktır. Yerli tütün kullanma oranındaki artıştan dolayı 2025 sezonunda tütün üretiminde bir miktar artış bekliyoruz. 2025 yılında 80 milyon kilogram üretime ulaşabiliriz.”