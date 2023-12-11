ABD’li Washington Post gazetesi İsrail’in Lübnan’ın güneyinde yaptığı saldırıda kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı. Buna göre beyaz fosforlu top mermilerinin ABD menşeili olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Beyaz Fosfor Kullandığı İspat Edildi

ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesi İsrail’in beyaz fosfor kullandığı top mermilerinin kalıntılarına ulaştı. Gazetenin bölgede görev yapan muhabiri İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını buldu.

Beyaz Fosforlu Top Mermiler ABD Menşeili

İsrail’in kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları üstünde bulunan üretim kodlarının ABD’nin ürettiği mühimmatları sınıflandırmada kullanılan terminolojiyle örtüştüğü saptandı.

Buna göre; söz konusu mühimmat 1989 ve 1992’de Louisiana ve Arkansas'taki mühimmat depolarında üretildi.

Silah uzmanları, kalıntılarına erişilen top mermilerinin açık yeşil rengi ve üzerlerine işlenmiş “WP” simgelerinin beyaz fosforlu top mermileriyle örtüştüğünü belirtiyor.

İsrail güçleri, 16 Ekim'de 2 bin nüfuslu Dahayra beldesini gece boyunca beyaz fosforlu mühimmatla bombalamış ve bölge sakinleri kaçmaya imkân bulamamıştı.

Dahayra’da yaşayanlar İsrail bombardımanını "kara gece" olarak tanımlıyor.

İsrail'in Dahayra’ya saldırısında yaralanan 9 kişiden 3’ü, hastaneye kaldırılmıştı.

BM'den Beyaz Fosfor Açıklaması

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'da kullandığı beyaz fosforun ABD tarafından sağlandığına ilişkin haberler var. Uluslararası Af Örgütü de Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanımını belgelediği görüntüleri kullanmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de söz konusu haberleri gördüklerini ve endişeli olduklarını dile getirdi. BM'nin bu konuda yorumu nedir?" sorusuna cevap verdi.

BM'nin söz konusu durumu kanıtlayacak somut verisi olmadığını belirten Dujarric, "Bunun gibi yangın çıkaran harp malzemelerinin, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasından dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.