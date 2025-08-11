İsrail’in gizli kayıtları iddiası Hollanda’yı karıştırdı! Aktivistler Microsoft veri merkezini bastı

Hollanda’da “Geef Tegengas” adlı grup, İsrail ordusuna ait verilerin depolandığı iddiasıyla Microsoft’un veri merkezinde eylem yaptı. Şirketin Hollanda’daki tesisinin giriş kapısında oturma eylemi yapan aktivistlerden bazıları binanın çatısına çıktı.

Eylemciler, Microsoft çalışanlarını “İsrail istihbarat verileri sunuculardan silinene kadar iş bırakmaya” çağırdı. Protesto, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin milyonlarca cep telefonu görüşmesini kaydettiği ve verilerin Hollanda’daki Microsoft sunucularında tutulduğu yönündeki haberlerin ardından gerçekleşti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail’in kendi sunucu kapasitesinin yetersiz kalması üzerine Microsoft’un bulut platformu Azure kullanıldı. Dinlemelerin, istihbarat toplama görevini üstlenen Unit 8200 birimi tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Microsoft, İsrail istihbaratına özel erişim ve güvenlik sağlamak için sunucularında değişiklik yaptı. Verilerin Hollanda ve İrlanda’daki merkezlerde tutulduğu tahmin ediliyor.

Haber, Hollanda’da siyasi tartışmalara yol açtı. Muhalefet milletvekilleri, “soykırıma aracılık edecek bilgilerin” ülkede depolanmasına tepki gösterirken hükümet, daha fazla şeffaflık sözü verdi. Microsoft ise sunucularında tutulan verinin içeriğine dair “hiçbir bilgiye sahip olmadığını” savundu. İsrail tarafı ise gözetleme faaliyetlerinin “uluslararası hukuka uygun” ve “terörle mücadele amacıyla” yapıldığını iddia etti.