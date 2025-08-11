O okulda doğal gaz dönemi bitti! Isı kaynağı herkesi şaşırttı

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde bulunan Marshland İlkokulu, enerji alanında örnek olacak bir dönüşüme imza attı. Okul, doğal gazı tamamen bırakıp güneş panelleri ile toprak ısısını birleştiren hibrit ısı pompası sistemine geçti.

Çatıya yerleştirilen 69 fotovoltaik panel hem elektrik hem de ısı üretiyor. Panellerin arkasında dolaşan soğuk su, ısınarak ısı pompasına yönlendiriliyor. Kış aylarında verimin düşmemesi için okul bahçesine 127 metre derinliğinde 18 adet ısı kuyusu açıldı. Bu kuyular, toprak ısısını sisteme aktarıyor.

Yeni sistem sayesinde okulun karbon salımı %80 oranında azaldı. Sessiz çalışan ısı pompaları, öğrencileri rahatsız etmiyor. Bahçede yer kaybı yaşanmaması için kuyuların üzeri kapatıldı. Eski kazan dairesine 7 adet ısı pompası yerleştirildi.

Toplam 34 kW elektrik üreten sistem, yazın fazla üretilen ısıyı kuyularda depolayarak kışa hazırlık yapıyor. Yıllık termal güç kapasitesi 209 kW’a kadar çıkabiliyor. Uzun ömürlü bileşenleriyle (ısı kuyuları 50 yıl, PV paneller 30 yıl, ısı pompaları 20-25 yıl) okulun gelecekteki enerji ihtiyacını güvence altına alıyor.

Proje, “2025 Enerji Ödülleri”nde de ödüle layık görüldü. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da, sistem sayesinde okulun doğalgaz ve elektrik faturaları ortadan kalktı.