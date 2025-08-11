Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 65,69 puan artan BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 100,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satış hacmi, yurt dışında ise ABD enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek konumunda bulunuyor.