Hatay’da orman yangını! Yayladağı’nda ekipler müdahale ediyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

Arslanyazı Mahallesi’nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hatay orman yangını
