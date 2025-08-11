Balıkesir’deki depremden sonra Eskişehir’de obruk ortaya çıktı! 5-6 metre derinliğinde

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Eskişehir’in Yahnikapan Mahallesi’nde 5-6 metre derinliğinde obruk oluştu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Eskişehir’in kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oluşan obruk dikkat çekti.

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan ve yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem; İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissedildi. Eskişehir’de deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

TARIM ARAZİSİNİN YANINDA 

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde, deprem sonrası tarım arazilerinin yanında derin bir obruk meydana geldi. Tabanında su birikintisi bulunan obruk, dron ile görüntülendi. Çevrede şerit veya bariyer bulunmazken, obruğun iç kısımlarından çökme sesleri geldiği iddia edildi.

Mahallede çiftçilik yapan Murat Güven, “Bu çukur, yıllar önce kaynak suyunun olduğu bir yerdi. Son yıllardaki kuraklık ve yer altı sularının azalmasıyla doğal kaynak suyu kayboldu, kuru göl haline geldi. Bugün sabah tarlaya geldiğimizde bir arkadaş obruğu görmüş. Dün akşam deprem oldu, daha önce de böyle bir obruk yoktu. İş makinesi izi de yok. O yüzden depremden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi

“5-6 METRE DERİNLİĞİNDE”

Güven, “Sabah taş attım, su sesi geliyor. Kayma riski nedeniyle fazla yaklaşmadım. Tahminimize göre 5-6 metre derinliği var. Hemen muhtara bilgi verdik. Göçme devam edebilir, çocuklar düşebilir. Depremden önce olsaydı mutlaka görürdük” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

obruk Eskişehir deprem Balıkesir
