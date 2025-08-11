Süresiz nafakada devrim gibi adım: Bakan Tunç yeni düzenlemenin sinyalini verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında nafaka uygulamasına yönelik yeni modeller üzerinde çalışıldığını ve süresiz nafaka konusunda değişikliğe gidilebileceğini açıkladı. Toplu nafaka ödeme uygulamasının da yaygınlaştırılabileceği sinyali verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Süresiz nafakada devrim gibi adım: Bakan Tunç yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Bartın’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin başlayacağını ve nafakayı toplu ödeme uygulamasının yaygınlaştırılacağını dile getirdi. Ekonomim'e göre, “Nafaka için alternatif modeller üretiyoruz.” diyen Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin de değişiklik yapılabileceğini belirtti.

“KADINLARIMIZIN MAĞDUR EDİLMEMESİ ÖNEMLİ”

“Nafaka hassas bir konu.” ifadelerini kullanan Bakan Tunç, “Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun’da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız.” dedi.

Tunç, Aile Arabuluculuğu uygulamasıyla anlaşmalı ayrılık sürecinin hızlandırılacağını belirtti. Böylece boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacak. İhtilaflı konuların davalarının ise ayrı şekilde görüleceği kaydedildi.

Çanakkale alevlere teslim! 47 kişi hastaneye kaldırıldıÇanakkale alevlere teslim! 47 kişi hastaneye kaldırıldıYurt
Malezya açıklarında korku dolu 40 saat: Türk kaptan akıntıya karşı yüzerek hayata tutunduMalezya açıklarında korku dolu 40 saat: Türk kaptan akıntıya karşı yüzerek hayata tutunduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

nafaka Yılmaz Tunç
Günün Manşetleri
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Meteoroloji’den kırmızı alarm Meteoroloji’den kırmızı alarm
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem