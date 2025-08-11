Süresiz nafakada devrim gibi adım: Bakan Tunç yeni düzenlemenin sinyalini verdi

Bartın’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin başlayacağını ve nafakayı toplu ödeme uygulamasının yaygınlaştırılacağını dile getirdi. Ekonomim'e göre, “Nafaka için alternatif modeller üretiyoruz.” diyen Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin de değişiklik yapılabileceğini belirtti.

“KADINLARIMIZIN MAĞDUR EDİLMEMESİ ÖNEMLİ”

“Nafaka hassas bir konu.” ifadelerini kullanan Bakan Tunç, “Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun’da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız.” dedi.

Tunç, Aile Arabuluculuğu uygulamasıyla anlaşmalı ayrılık sürecinin hızlandırılacağını belirtti. Böylece boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacak. İhtilaflı konuların davalarının ise ayrı şekilde görüleceği kaydedildi.