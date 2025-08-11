Malezya açıklarında korku dolu 40 saat: Türk kaptan akıntıya karşı yüzerek hayata tutundu

Malezya’nın Pulau Yu Adası açıklarında batan teknenin Türk kaptanı Ahmet Volkan Ata, 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzerek hayatta kaldı. Kaptan Ata kurtarılırken, aynı kazada kaybolan Eser Demirkol’dan hala haber alınamadı.

Milliyet'in haberine göre, kaptan Ahmet Volkan Ata, teknenin 29 Temmuz’da kötü hava koşulları nedeniyle battığını söyledi. 14 aylık bakım sürecinin ardından Avustralya’nın kuzeyindeki Thursday Adası’ndan 28 Nisan’da denize açıldıklarını belirten Ata, Endonezya ve Malezya duraklarının ardından Tioman Adası’nda Tayland’a doğru yelken açmaya hazırlandıklarını anlattı. Ateş Demirören ve Eser Demirkol ile birlikte 28 Temmuz akşamı Tioman Adası’ndan ayrıldıklarını ifade eden Ata, teknenin bir gün sonra gece yarısı ani bir fırtınaya yakalandığını vurgulayarak “Ani bir şekilde battık. Hazırlık yapmaya bile fırsatım olmadı. En son Eser’i teknenin içinde gördüm. Şok halinde, hareketsiz şekilde bana bakıyordu. ‘Batıyoruz’ dediğim halde çıkmadı. ‘Batıyoruz’ dedikten sonra Ateş’in atladığını hatırlıyorum. Tekne tamamen battı ve ben de sulara gömülmeye başladım. Cankurtaran salını sökmeye uzandım ama tekne battığı için beni de çekiyordu. Ondan sonra ben de atladım. En son hatırladığım, Eser’in içeride kaldığı ve çıkmadığıydı. Tekne hızlıca suya gömüldü.” ifadelerini kullandı.

BALIKÇI TEKNESİ SON ANDA GÖRDÜ

Olaydan yaklaşık 40 saat sonra, üçüncü gün öğleden sonra Tayland’ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarılan Ata, önce Terengganu’ya, ardından deniz polisi eşliğinde hastaneye götürüldü.

Kurtarıldığında Ateş Demirören’in de 30 saat sonra sağ olarak bulunduğunu öğrenen Ata, kayıp olan Eser Demirkol’un ise hala bulunamadığını söyledi. Kaptan Ata, arama çalışmalarına kendisinin de katılmak istediğini belirtti.