Kaliforniya'da şok baskın! 7 bin dolarlık Labubu bebekleri çaldılar

Maskeli hırsızlar, Kaliforniya’daki popüler bir oyuncak mağazasına baskın düzenleyerek düzinelerce Labubu bebeğini çaldı.

Maskeli hırsızlardan oluşan bir çete, Kaliforniya’daki bir oyuncak mağazasından yaklaşık 7 bin dolar (284 bin 970 TL) değerinde Labubu bebekleri çaldı. Hırsızlık, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.29’da, Los Angeles’ın doğusundaki La Puente’de bulunan, popüler bebekleri stoklamasıyla tanınan One Stop Sales mağazasında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kapüşonlu ve yüzleri maskeli en az dört kişinin mağazaya girip rafları karıştırdığı, kutular dolusu ürünleri dışarı çıkardığı görüldü.

ÇALINTI ARAÇLA KAÇTILAR, ŞÜPHELİLER HALA ARANIYOR

Euronews'e göre, Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, hırsızların olay yerinden kaçmak için çalıntı beyaz bir Toyota Tacoma kullandığını açıkladı. Kamyon daha sonra bulundu ancak şüpheliler henüz yakalanmadı.

Mağaza, olayın görüntülerinin yanı sıra paramparça camlar ve yıkılmış vitrinleri gösteren fotoğrafları Instagram’da paylaşıp, “Hâlâ şoktayız” mesajını yayımladı. Mağaza ortaklarından Joanna Avendano, yerel ABC kanalı KABC-TV’ye, “Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, [ancak] onlar içeri girip hiçbir şey yokmuş gibi her şeyi alıp götürdüler,” dedi.

TÜM ENVANTERİ GÖTÜRDÜLER, KAYIP BÜYÜK

Hırsızlar, dükkandaki tüm Labubu envanterini çaldı. Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung’un 2015’te yarattığı tüyler ürpertici sevimli karakterler, piyasaya sürüldüğünden bu yana küresel bir fenomen haline geldi. Başlangıçta yaklaşık 30 dolara (1.221,30 TL) satılan bebekler, bugün yeniden satış pazarında yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı buluyor.

Labubu’nun arkasındaki Çinli oyuncak devi Pop Mart, 2024’te bir önceki yılın iki katından fazla, 1,8 milyar dolar (73 milyar 278 milyon TL) gelir elde etti. Bebekler, Rihanna, Lizzo ve BLACKPINK’ten Lisa gibi dünya çapında ünlü isimler arasında da hayran kitlesi buldu. Labubu pop-up etkinliklerinde, hayranların bloklar boyunca uzanan kuyrukları sosyal medyada sık sık yer buluyor.

