Adana’da dev operasyon! 19 bin 167 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Adana’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'da dev operasyon! 19 bin 167 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Adana’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı.

Evde yapılan aramada 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi bulundu.

Operasyonda şüpheli S.D. gözaltına alındı. S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana son dakika uyuşturucu
