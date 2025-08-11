Adana’da dev operasyon! 19 bin 167 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Adana’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı.

Evde yapılan aramada 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi bulundu.

Operasyonda şüpheli S.D. gözaltına alındı. S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.