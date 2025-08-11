Türk müze kartı geliyor! Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen “Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı” sonrası konuşan Zorlu, son dönemde dünyadaki gelişmelerin Türk devletleri arasındaki ilişkileri daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

“Her alanda işbirliğimizi tesis ettikçe yalnızca kendi aramızda değil bölgemizde ve konuşlandığımız coğrafyada barışa, huzura, refaha katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” diyen Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devletler Teşkilatı’nın vizyonunun, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle geleceğe taşındığını ifade etti.

50'DEN FAZLA KURUM AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Türk dünyasıyla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının sayısının 50’yi aştığını belirten Zorlu, bu durumun ikili ve çoklu işbirliği faaliyetlerinin yoğunluğunu gösterdiğini söyledi. Toplantıda yeni işbirliği alanlarının görüşüldüğünü ve birçok projenin gündeme geldiğini aktaran Zorlu, “Türk dünyası ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yeni ufuklar açacak projeler teklif etti” dedi.

Toplantıda ele alınan en önemli konulardan birinin “Türk Müze Kartı” olduğunu belirten Zorlu, “Türk devletlerinin her birindeki vatandaşımız, bu müze kartıyla tüm müzelerimizi ücretsiz ve serbest bir şekilde gezebilecek. Bu, kültürlerimizi ve tarihimizi tanımamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.