9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 12 Ağustos 2025 elektrik kesintileri

İstanbul’da 12 Ağustos 2025 tarihinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri yapılacak. 23 ilçeyi kapsayan program, farklı saat aralıklarında uygulanacak. Bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayan kesintiler, akşam saatlerine kadar sürecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kendi ilçelerindeki kesinti saatlerini önceden kontrol etmeleri öneriliyor.

12 Ağustos 2025 İstanbul Elektrik Kesintileri – İlçe İlçe Detaylı Liste

Arnavutköy

Merkez bölgesinde Aheşte, Akgüvercin, Aziziye, Dirayet, Eski Edirne Asfaltı, Manav, Tercüman, Toros, Yenice, Çeşminaz ve Şener sokakları ile civarında 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece

Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Sokak civarında 00:00 – 02:00, 02:00 – 04:00 ve 04:00 – 06:00 saatlerinde olmak üzere üç ayrı zaman diliminde kesinti yapılacak.

Avcılar

Ambarlı ve Denizköşkler Mahallelerinde, ALO, Dr. Sadık Ahmet, Toprak, Ersoy, Orhan Kemal, Reyhan, Çalgı ve Şen sokaklarında 10:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Bağcılar

Kirazlı Mahallesi’nde 1054., 1133.–1138., 1150.–1173., 1183., 1232., 1235.–1238. sokakları ile Kurtuluş, Mevlana ve Zübeyde Hanım sokaklarında 09:00 – 18:00 saatlerinde kesinti olacak.

Bakırköy

Kartaltepe Mahallesi'nde Akın Yolu, K. Bağlar Mevkii, Kendirli, Tez, Yıldız Tepe sokakları ve Osmaniye Mahallesi’nde Fabrikalar, Fabrikalar C, Köy Altı, Seyfi Bey, Sugözü, Tez ve Ümraniye sokaklarında 04:30 – 06:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Bahçelievler

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Beyzade, Cesur, Otağ, Urban, Çelik Hançer 4., 5., 6. sokaklarında 10:00 – 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Beşiktaş

Belirli mahallelerde gün içerisinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak. Saat ve sokak bilgisi bölge sakinlerine SMS ve BEDAŞ duyuruları ile bildirilecek.

Beyoğlu

Camiikebir Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet, Kasımpaşa Mescit, Kızılay Meydanı, Mutfak Kapısı, Çaydanlık sokakları; Kadımehmet Efendi, Kulaksız ve Küçük Piyale mahallelerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.