Denizli Devlet Hastanesinde tavan çöktü: 2 kişi yaralandı

Hastane Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin tavandan düşen moloz parçalarından etkilendiği belirtildi.

Başhekimlik açıklamasında, “Yapılan incelemelerde, tavan sıva kalınlığının fazla olması nedeniyle kendi ağırlığıyla düşme gerçekleşmiştir. Teknik ekiplerin değerlendirmesi sonucu binanın boşaltılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Hasta ve çalışan güvenliği için tüm tedbirler alınmış olup, onarım çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Olay sırasında etkilenen 2 kişi, acil serviste tetkik ve tedavi altında tutuluyor. Her iki vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.