Aylar önce silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiyalı senatör hayatını kaybetti

Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran’daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

39 yaşındaki Uribe Turbay’ın ölümünü eşi Maria Claudia Tarazona doğruladı. Uribe, yoğun bakımda geçirdiği 2 ayı aşkın sürenin ardından yaşamını yitirdi.

Uribe’nin yaşamını yitirdiği Santa Fe Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Senatör Uribe’nin 9 Ağustos’ta durumunun kötüleştiği ve sabah saatlerinde planlanan ameliyatın ardından “akut intraserebral kanama” (ani beyin içi kanama) ve “kontrol edilmesi zor bir kanama” geliştiği bildirildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Uribe’nin yerel saatte 01.56’da vefat ettiği belirtilen açıklamada, “Uribe’nin tüm bakımından sorumlu ekip, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı günden bu yana, iki aydan fazla süredir yorulmadan çalıştı.” ifadelerine yer verildi.

“ŞİDDET KADERİMİZİ BELİRLEMEYE DEVAM EDEMEZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Uribe’nin ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi.

Marquez, “Bugün ülkemiz için hüzünlü bir gün. Şiddet kaderimizi belirlemeye devam edemez. Demokrasi, kurşunla ya da kanla değil saygıyla, diyalogla ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin farklılıklarımızı tanıyarak inşa edilir. Birleşme, her türlü şiddet eylemini güçlü bir şekilde reddetmek için sesimizi yükseltme zamanı. Korkunun ve nefretin, yaşamımızı ve umudumuzu elimizden almaya devam etmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Başsavcı Luz Adriana Camargo Garzon, Uribe’nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, senatörün ailesine ve yakınlarına taziye mesajı paylaştı.

Başsavcı Camargo, “Senatör Uribe’ye yönelik suikastın faili ile suikastın planlanmasına katılanlar adalete hesap verecek. Bu görevde hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek için aralıksız çalışıyoruz.” dedi.

Uribe’nin eşi Maria Claudia Tarazona ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Aşkımızın sınırları bu dünyayla bitmiyor. Beni bekle; çocuklarımıza verdiğim sözü yerine getirdiğimde seni bulmaya geleceğim ve ikinci bir şansımız olacak. Her zaman hayatımın aşkı olacaksın. Sevgi dolu bir hayat için teşekkür ederim; kızlara bir baba olduğun, Alejandro’ya ise en iyi baba olduğun için teşekkür ederim. Tanrı’dan, sensiz yaşamayı öğrenmem için bana yol göstermesini diliyorum. Huzur içinde uyu, hayatımın aşkı; çocuklarımıza ben bakacağım.” ifadelerini kullandı.

2002–2010 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Alvaro Uribe, “Kötülük her şeyi yok eder, umudu öldürdüler.” paylaşımında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise “Kolombiya ağlıyor, ancak takdire şayan bir gencin hayatını sonlandıran suçlular karşısında pes etmeyecek.” dedi.

SENATÖR TURBAY’A YÖNELİK SALDIRI

Başkent Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde 7 Haziran’da vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe’nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Saldırı sonrası hükümet, Acil Müdahale Planı’nı devreye sokmuştu. Turbay’ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi ise polis tarafından yakalanmıştı.