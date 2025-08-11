Çanakkale alevlere teslim! 47 kişi hastaneye kaldırıldı

Merkez ilçeye bağlı Kepez beldesindeki Dardanos mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.” açıklamasını yaptı.

RİSKLİ BÖLGELER BOŞALTILDI

Vali Toraman, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi’nin tahliye edildiğini belirtti. “Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur.” dedi.

ULAŞIM VE UÇUŞLAR DURDURULDU

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda güneyden kuzeye olan gemi trafiği tek taraflı olarak kapatıldı. Dardanos ile Güzelyalı köyü yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ iş birliğiyle tahliye ediliyor. Çanakkale-Ezine kara yolunun 10-31. kilometreleri arası da trafiğe kapatıldı. Çanakkale Havalimanı pisti ise saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Yangında bazı binalar ve araçlar alevler arasında kaldı. Vatandaşlar su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, motosikletli gönüllüler ekiplere su, maske, ayran ve göz damlası dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlık evlerde kontrol yaptı.

84 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede mahsur kalan 84 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonlarıyla emniyetli bölgelere nakledildi."