İzmir’de aile faciası: Anne, iki çocuğunu bıçakladı; biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Olay, Salimbey Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ailevi sorunlar yaşayan Havin Gün, evinde cinnet geçirerek kızları 2 yaşındaki Avşin Gün ve 3 yaşındaki Nevşin Gün’ü bıçakladı. Saldırının ardından Havin Gün, aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÜÇÜK AVŞİN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Avşin Gün, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne Havin Gün ise sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan 3 yaşındaki Nevşin Gün, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Minik çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan baba C.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.