İsrail'in Kara Saldırıları Fiyaskoya Dönüştü! Kassam Tugayları Gazze'ye Giren İsrail Aracını İmha Etti
İsrail'in Gazze'ye kara saldırıları fiyaskoya dönüştü. Son olarak Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail'e ait bir askeri aracın imha edildiğini duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail askeri aracını "Yasin 105" roketiyle imha ettikleri ve aracın yandığı belirtildi. İsrail ordusundan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’yi 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim’de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.
Siyonist İsrail-Filistin Savaşında Son Durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık vermek için kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Kassam Tugayları'nın operasyonunda 317 İsrail askeri ölürken, 5 bin 132 kişi de yaralandı. Kassam Tugayları 240 İsrailliyi esir etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı