İsrail'in Kara Saldırıları Fiyaskoya Dönüştü! Kassam Tugayları Gazze'ye Giren İsrail Aracını İmha Etti

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail askeri aracını "Yasin 105" roketiyle imha ettikleri ve aracın yandığı belirtildi. İsrail ordusundan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’yi 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim’de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.

Siyonist İsrail-Filistin Savaşında Son Durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık vermek için kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Kassam Tugayları'nın operasyonunda 317 İsrail askeri ölürken, 5 bin 132 kişi de yaralandı. Kassam Tugayları 240 İsrailliyi esir etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.