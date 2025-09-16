İsrail’in katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklar! İspanya'dan protesto kararı

İspanya’nın ulusal yayıncısı RTVE, İsrail’in yarışmada yer alması halinde Viyana’da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmama kararı aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail’in katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklar! İspanya'dan protesto kararı
Yayınlanma: Güncellenme:

İspanya, İsrail’in katılımına izin verilmesi halinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot etme kararı alan ülkeler arasına katıldı. İspanyol devlet radyo ve televizyon kurumu RTVE’nin yönetim kurulu, söz konusu kararı 10 kabul, 4 ret ve 1 çekimser oyla kabul etti. Yayıncı kuruluş ayrıca yaptığı açıklamada, bu kararın Eurovision şarkı yarışmasına gidecek temsilciyi belirlemek için gerçekleştirilen Benidorm Fest 2026’ya ilişkin planları değiştirmeyeceğini duyurdu.

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, geçtiğimiz hafta konuya ilişkin endişelerini dile getirmiş ve İspanya’nın Eurovision’dan çekilmesi gerektiğini açıklamıştı. Mayıs ayında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yasağa değinerek, İsrail’in yarışmadan ihraç edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez 1961’de katılan İspanya, o tarihten bu yana her yıl yarışmada yer alarak hiç çekilmeyen en uzun süreli katılımcı ülke unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca Eurovision’a en fazla finansal katkı sağlayan ilk beş ülke arasında yer alıyor.

İspanya’nın aldığı bu karar öncesinde Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda’nın ulusal yayıncıları da İsrail’in katılımı halinde Eurovision’da yer almayacaklarını açıklamıştı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’dan Türkiye mesajı: “Dostluğu gelecek nesillere aktaracağım”Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’dan Türkiye mesajı: “Dostluğu gelecek nesillere aktaracağım”Dünya
Yunan basketbolcudan skandal sözler: Türk bayrağına hakaret etti!Yunan basketbolcudan skandal sözler: Türk bayrağına hakaret etti!Spor
17 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman gelecek?17 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman gelecek?Elektrik Kesintisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eurovision israil ispanya protesto
Günün Manşetleri
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
İstanbul'da dev kesinti! İstanbul'da dev kesinti!
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?
En düşük faizli kredi hangi bankada? En düşük faizli kredi hangi bankada?