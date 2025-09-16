Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’dan Türkiye mesajı: “Dostluğu gelecek nesillere aktaracağım”

Türkiye temasları kapsamında İstanbul’a gelen Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, ziyaretine Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda başladı. Burada geleneksel Japon çay seremonisi gerçekleştiren Prenses Mikasa, Türk kültürü ile Japon kültürünün kesiştiği bu buluşmanın ardından İş Kuleleri’nde düzenlenen özel bir konferansa katıldı.

“Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu” başlıklı konferansa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve birçok davetli katıldı. Prenses Mikasa, konuşmasında ailesinin Türkiye ile ilişkilerinin tarihsel köklerine değindi.

“TÜRKİYE İLE BAĞIMIZ KAZILARDA DAHA DA PEKİŞTİ”

Prenses Mikasa, Türkiye’nin kendisi ve ailesi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’deki insanlarla, kültürlerle ve hikayelerle kurduğumuz bağın ne kadar kıymetli olduğunu kazılar sırasında daha derinden hissettim. Yıllar sonra 2000’li yıllarda babamın, dedemin isteğiyle başlattığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi’nin inşası, ailemiz için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Babam konferanslardan yardım kampanyalarına, golf turnuvalarından konserlere kadar her ayrıntıyı organize etti. Türkiye’ye defalarca gidip geldi. Bu süreçte üç kuşaktır süren Türkiye sevgimiz daha da pekişti.”

Prenses Mikasa, Türk ve Japon halklarının dayanışmasını vurgulayarak şunları dile getirdi: “1890’da Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985’teki İran-Irak Savaşı sırasında Japon vatandaşlarını kurtarmak için Türk Hava Yolları’nın gösterdiği fedakarlık, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Babam sık sık, ‘Denizde yaptığımız yardımı gökyüzünde geri verdiler’ derdi. Bugün Türkiye bizim için hala çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ sadece bir aile hikayesi değil, Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü.”

“GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIM”

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, ailesinden devraldığı sorumluluğu sürdüreceğini belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim.”

Konferansın ardından Prenses Mikasa, Türkiye’deki kültürel temaslarını sürdürmek üzere çeşitli programlara katılacağı bildirildi.