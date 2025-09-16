Yunan basketbolcudan skandal sözler: Türk bayrağına hakaret etti!

EuroBasket 2025’te Türkiye, yarı finalde Yunanistan’ı farklı bir oyunla mağlup ederek finale yükselmişti. Maç sonunda iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma gündeme oturmuş, turnuvanın “En İyi 5” ödül töreninde Giannis Antetokounmpo ve milli basketbolcu Alperen Şengün’ün tokalaşmaması olay olmuştu.

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Giannis dünyanın en iyi oyuncularından biri ama pas konusunda o kadar da iyi değil. Biz oyun stratejimizi bunun üzerine kurduk” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere Yunanistan Milli Takımı Koçu Vasilis Spanulis tepki gösterirken, Giannis Antetokounmpo da basın toplantısında “Pas konusunda iyi olmadığımı düşünenler YouTube’a girip maç videolarıma baksın” diyerek yanıt vermişti.

SOSYAL MEDYADA GERGİNLİK, CANLI YAYINDA SKANDAL

İki oyuncunun açıklamaları sonrası Türk ve Yunan basketbolseverler sosyal medyada karşı karşıya geldi. Tartışmalar büyürken, Giannis Antetokounmpo dün gece Instagram üzerinden canlı yayın açtı.

Yayını izleyen Türk kullanıcıların mesajlarında çok sayıda Türk bayrağı emojisi paylaşması üzerine Antetokounmpo öfkesine hakim olamadı. Yunan yıldız, “Lanet olası Türk bayrağını alıp gidin buradan” sözleriyle yanıt verdi.