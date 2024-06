İsrail'in Nusayrat katliamının tanıkları: "Bir anda gelen kıyamet gibiydi"

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyururken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği söz konusu saldırılarda 64'ü çocuk 274 Filistinli yaşamını yitirdi.

NUSAYRAT'TAKİ KANLI KATLİAMA TANIKLIK EDEN UMM İSLAM EL-ASSAR

İsrail'in Nusayrat'taki kanlı katliamına tanıklık eden Umm İslam el-Assar, yeğeninin de yaralandığı saldırıyı Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde AA muhabirine anlattı.

"KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ GİBİYDİ"

Umm İslam, "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı." dedi. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Filistinli kadın, şöyle konuştu: "Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı."

"UYARI YAPILMADI, BİR ANDA EVLERİ VE SİVİLLERİ BOMBALAMAYA BAŞLADILAR"

Olayın izleri yüzüne yansıyan Umm İslam, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda İsrail ordusu, evleri ve sivilleri bombalamaya, vurmaya başladı. Kardeşimin evi de hedef alınan evlerdendi. Ev, eşi ve 6 kızının üzerine yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu, nereye gideceklerini bilemeden sokaklara çıkarak koşuşturmaya başladı."

Umm İslam, saldırıda kardeşinin 6 kızından 2'sinin öldüğünü, 4'ünün ve annelerinin ise yaralandığını belirtti.

"EVLER, İÇİNDEKİ İNSANLARIN ÜZERİNE YIKILDI"

Saldırının şiddetine dikkati çeken Umm İslam, "Bombardımanın şiddeti, dronların ve keskin nişancıların yoğun ateşi nedeniyle kızlar ve anneleri evden çıkamadı. Bölgedeki evler içindeki insanların üzerine yıkıldı. Kızlardan biri kayıptı, öldüğünü sandık, daha sonra gece saatlerinde yaralı olduğunu öğrendik." şeklinde konuştu.

Umm İslam, hastanedeki yeğeni Rağad'ın iki kız kardeşinin kafatası, ayak ve çene kırıkları nedeniyle durumlarının istikrarsız olduğunu, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde yatan diğer kız kardeşin ise kafatasına şarapnel isabet ettiğini ve yüzünde yanıklar olduğunu anlattı.

Filistinli kadın, "Yaşananlardan bu çocuğun, kız kardeşlerinin, annesinin suçu ne? Hiçbir suçları yok, o zaman neden böyle korkunç bir şekilde hedef alındılar?" diye yakındı.

"BİR ANDA DÜNYA ALTÜST OLDU. YERLERDE ÖLÜLER YATIYORDU"

Umm İslam el-Assar'ın kız kardeşi Umm Beşar da o dehşet anlarını, "Kuşatma, etrafımızda patlamalar, bir anda her yanı toz kapladı, göz gözü görmüyordu. Ölüler yerdeydi, her yerde kan vardı." sözleriyle anlattı.

Umm Beşar, şunları söyledi: "İsrail ordusu Bureyc'e kara saldırısı düzenliyordu ki aniden Nusayrat'a yönelerek iki bölgeyi de kuşatma altına aldılar, Deyr el-Belah'ı da tamamen kuşattılar. Bir anda dünya altüst oldu. Yerlerde ölüler yatıyordu, öyle ki genç-yaşlı masum insanlar yaralandı."

"BÖYLE KORKUNÇ BİR KATLİAMIN YAPILMASI İÇİN

"Bu savaşta hayatını kaybedenlerin suçu ne? Onlara karşı böyle korkunç bir katliamın yapılması için bu insanlar ne suç işledi?" diye haykıran Filistinli kadın, yaralanan yeğenlerinin durumunu ise şöyle anlattı: "Kardeşimin 6 kızından hayatını kaybeden 2'sini enkazdan çıkardık. Anneleri ise enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı, büyük şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yüzü ciddi şekilde parçalanmıştı. Üçüncü kız kardeş ise ciddi yanıklar aldı, gözleri ve yüzü şarapnel parçalarından yaralandı, durumu ağır."

"MUTFAK EŞYALARININ OLDUĞU KAMYONDAN ÖZEL KUVVETLER ASKERLERİ ÇIKIP ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI"

İsrail'in Nusayrat katliamında yaralanan bir görgü tanığı ise sosyal medyadan yayınladığı görüntülerde, "Sokakta yürüyordum, içinde mutfak eşyaları ve aletlerinin bulunduğu, park halinde bir kamyon gördüm. Bunların Refah'tan gelen yerinden edilmiş kişiler için olduğunu zannettik. Ancak kamyondan 10 kadar özel kuvvetler askeri çıkıp ateş açmaya başladı, göğsüme ve elime 3 kurşun isabet etti." dedi. Nusayrat Çarşısı'nın her yerinde patlamalar yaşandığını söyleyen Filistinli adam, ölü ve yaralıların yerlere yayıldığını dile getirdi.