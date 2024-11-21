İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı 44 bin 56'ya yükseldi

 İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 56'ya yükseldiği bildirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı 44 bin 56'ya yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 412 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 71 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 56'ya, yaralı sayısının da 104 bin 268'e yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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