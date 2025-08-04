İsrailli 550 eski güvenlik yetkilisinden Trump’a Netanyahu'nun seçimlerine yön verme çağrısı

İsrail’de aralarında eski MOSSAD Başkanı Tamir Pando, Shin Bet eski Başkanı Ami Ayalon ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Matan Vilnai’nin de bulunduğu 550 emekli güvenlik yetkilisi, Gazze’de devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu. “İsrail Güvenlik Komutanları” (CIS) adlı oluşum altında toplanan eski isimler, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya baskı yapılması çağrısında bulundu.

Emekli güvenlik yetkilileri, mektupta Hamas’ın İsrail için artık stratejik bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Açıklamada, “Profesyonel değerlendirmemiz, Hamas’ın askeri kapasitesinin etkisizleştirildiği yönündedir” denildi. Yetkililer, Trump’tan Netanyahu’ya baskı yaparak hem savaşı sonlandırmasını hem de rehine anlaşmaları için zemin oluşturmasını istedi.

“SAVAŞ GÜVENLİĞİMİZİ VE KİMLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR”

Eski Shin Bet Başkanı Ami Ayalon ise yaptığı açıklamada, savaşın 23. ayına girdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Başlangıçta bu gerçek bir savaştı ancak askeri hedeflerimize ulaştıktan sonra anlamını yitirdi. Bugün bu savaş, İsrail devletinin güvenliğini ve kimliğini zayıflatıyor.”



Ayalon, Hamas’ın askeri yapısının çöktüğünü, rehinelerin ise ancak anlaşmalarla kurtarılabileceğini belirtti. “Trump, İsrail halkı nezdinde yeterli güvenilirliğe sahip. Bu nedenle savaşın sonlandırılmasında kritik rol oynayabilir” dedi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA: “BENCE SOYKIRIM DEĞİL”

ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin soruları yanıtladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının “soykırım” olup olmadığı yönündeki bir soruya, “Bence öyle değil. Onlar savaş halindeler” yanıtını verdi. Gazze’deki açlık kriziyle ilgili olarak da, “İnsanların aç kalmasını istemiyoruz. ABD olarak Gazze’deki sivillere gıda ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

CIS DAHA ÖNCE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

İsrail Güvenlik Komutanları (CIS) oluşumu, daha önce de Netanyahu hükümetine yönelik benzer çağrılarda bulunmuş, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve rehine takasına öncelik verilmesi gerektiğini açıklamıştı. Grup, ayrıca savaş sonrası döneme ilişkin planlamaların yapılmaması nedeniyle İsrail’in uluslararası alanda meşruiyet kaybı yaşadığını savunuyor.