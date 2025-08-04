Muhittin Böcek’in tutuklu yeğeni S.B. hakkında dolandırıcılık iddiası: 2,6 milyon TL

Antalya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yeğeni S.B. hakkında “dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında daha önce tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

S.B.’nin, haziran ve temmuz aylarında iki kişiyi ev satışı vaadiyle toplamda 2 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Mağdurların şikâyeti üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Mahmut K., 4 Haziran’da S.B.’nin Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’ndeki evini satın almak üzere, tanıdığı bir emlakçının aracılığıyla 1,5 milyon TL’yi S.B.’nin hesabına gönderdi. Ancak belirtilen sürede tapu devri gerçekleşmedi. Uzun süre S.B.’ye ulaşamayan Mahmut K., daha sonra da parasını geri alamadı.

Benzer bir şikayet de Ümit Ç. adlı vatandaştan geldi. Ümit Ç., aynı emlakçı aracılığıyla yine aynı bölgede S.B.’den ev almak istedi. Ancak iddiaya göre, S.B. bu kez de "çek ödemem var" bahanesiyle Ümit Ç.’den 1 milyon 100 bin TL istedi. Tapu devrinin yapılmaması üzerine Ümit Ç. de savcılığa başvurdu.

“ANTALYA’YI TERK EDİN, SİZE ZARAR VERECEĞİZ”

Dolandırıcılıkla ilgili aracı olduğu öne sürülen emlakçı M.E. de aynı gün savcılığa giderek S.B. hakkında “tehdit ve hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu. İfadesinde, kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını belirten M.E., S.B.’nin kendisini “Antalya’yı terk edin, size zarar vereceğiz” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.