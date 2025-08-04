Anayasa Mahkemesi dört partinin mali denetimini tamamladı: O parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin dört siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, İYİ Parti'nin 2018 ve 2019 yıllarına, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin ise 2020 yılına ait mali denetimlerini tamamladı.

CİHAN PARTİSİ’NE SUÇ DUYURUSU

İlk inceleme aşamasında Cihan Partisi'nin, talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde sunmadığı belirlendi. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 111. maddesi uyarınca Cihan Partisi sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Esas inceleme aşamasında ise İYİ Parti, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi’nin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu kararlaştırıldı.