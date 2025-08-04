Fındıkta sezon açıldı! Yeşil altının ilk hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan ve “yeşil altın” olarak adlandırılan fındıkta hasat sezonu resmen başladı. Ordu’da sahil kesimleri için belirlenen 4 Ağustos tarihinin ardından üreticiler sabah saatlerinde bahçeye girerek ilk fındıkları toplamaya başladı. Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı mahaleleri ile Perşembe ilçesinin sahil bölgelerinde erken olgunlaşan fındıklar toplanmaya başlandı.

“FINDIK YOK, İŞÇİLER BU YIL BİZİ ARIYOR”

Yaklaşık 20 kişilik ekiple fındık topladıklarını belirten Cemalettin Erdoğdu, “Saat 07.00'de başlayıp, 17.00'de paydos ediyoruz. Yüksek kesimlerde fındık olmadığı için bu yıl sahil kesimlerinde fındık toplamaya devam ediyoruz. Bu sene fındık için güzel bir fiyat bekliyoruz. İnşallah fındıktan ümidimiz var, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı fındık. Biz her sene işçi arardık, bu yıl işçiler bizi arıyorlar. Çünkü fındık çok az” dedi.

Fındık işçisi Ozan Akçay, 5 yıldır kendi ekibiyle birlikte hasat yaptıklarını belirterek, “Bugün itibariyle hasada başladık. Az ama yine de Allah bereket versin. Çalışmak zevkli, ücretlerin de iyi olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“REKOLTE AZ, FİYATLAR AÇIKLANMADIĞI İÇİN TEDİRGİNİZ”

Hasada başlayan üretici Hacı Şenyurt ise fiyatların henüz açıklanmamış olmasının tedirginliğe neden olduğunu belirterek, “Fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olduğunu” vurguladı. Şenyurt, rekoltede ciddi kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.

Fındık toplayarak aile bütçesine katkı sunduğunu ifade eden Sabanur Yılmaz, “Bugün ilk günümüz ve şuan için eğlenceli geçiyor. Bu yıl fındık biraz az, geçen yıl kahverengi kokarca vardı. Sabahtan bahçeye giriyoruz ve akşam bırakıyoruz. Bahçe güzel olursa toplamak eğlenceli oluyor” dedi.

Üniversite öğrencisi Kader Durmaz ise kendi bahçelerinde fındık olmadığından dolayı işçi olarak çalıştıklarını ve bu sayede harçlığını kazandığını söyledi. Durmaz, fındık toplamanın eğlenceli geçtiğini de belirtti.

Öte yandan 2025 yılı fındık rekoltesi Ordu ili için 64 bin 149 ton olarak açıklanmıştı. Bu rakam, 2024 yılında 202 bin ton olarak açıklanmıştı. Yaşanan düşüş, üreticilerde tedirginlik yaratırken, gözler açıklanacak fındık alım fiyatına çevrildi.