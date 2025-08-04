Denizli'de 16 yaşındaki genç evinde tüfekle ölü bulundu!

Olay, gece saatlerinde Kale ilçesindeki toplu konutların bulunduğu 6 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gün boyu ailesiyle birlikte tütün tarlasında çalışan 16 yaşındaki B.S., akşam saatlerinde tek başına eve döndü. Ancak o andan itibaren kendisinden uzun süre haber alınamadı. Aile üyeleri gece eve geldiklerinde, oğullarını evin banyosunda kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

Ailenin feryatlarını duyan komşular hızla daireye geldiğinde, korkunç manzara ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, B.S.’nin bir süre önce yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tek başına döndüğü evde ölü bulunan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, B.S.'nin evde bulunan av tüfeği ile hayatına son verdiği değerlendirilirken, ölüm nedeninin otopsi sonucu ile kesinlik kazanacağı belirtildi.