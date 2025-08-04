Uçakta powerbank dönemi sona mı eriyor? Bakan Uraloğlu’ndan dikkat çeken uyarı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini yapan bir uçağın yaşadığı olay sonrası uçuş güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

“DARBE GÖREN CİHAZ YANGINA NEDEN OLABİLİR”

Powerbank gibi taşınabilir elektronik cihazların darbe, sıkışma veya ezilme durumlarında yangın riski taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, “Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor” dedi. Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması sonucu çıkan yangını da hatırlatarak, yeni bir riskin Türkiye’de yaşanmaması adına harekete geçtiklerini açıkladı. Uraloğlu, “Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk” açıklamasında bulundu.