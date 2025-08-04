Uçakta powerbank dönemi sona mı eriyor? Bakan Uraloğlu’ndan dikkat çeken uyarı!

İstanbul-Seul seferindeki bir uçuşun powerbank yüzünden geri dönmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklama geldi. Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımının yasaklanabileceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uçakta powerbank dönemi sona mı eriyor? Bakan Uraloğlu’ndan dikkat çeken uyarı!
Yayınlanma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini yapan bir uçağın yaşadığı olay sonrası uçuş güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

“DARBE GÖREN CİHAZ YANGINA NEDEN OLABİLİR”

Powerbank gibi taşınabilir elektronik cihazların darbe, sıkışma veya ezilme durumlarında yangın riski taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, “Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor” dedi. Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması sonucu çıkan yangını da hatırlatarak, yeni bir riskin Türkiye’de yaşanmaması adına harekete geçtiklerini açıkladı. Uraloğlu, “Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk” açıklamasında bulundu.

Fındıkta sezon açıldı! Yeşil altının ilk hasadı başladıFındıkta sezon açıldı! Yeşil altının ilk hasadı başladıYurt
Denizli'de 16 yaşındaki genç evinde tüfekle ölü bulundu!Denizli'de 16 yaşındaki genç evinde tüfekle ölü bulundu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uçak Powerbank Abdulkadir Uraloğlu
Günün Manşetleri
DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN YERİNE SAHTE MEZUNLAR KAYDEDİLMİŞ
Enflasyon rakamları açıklandı!
Sahte kripto, sahte ürün, yasa dışı bahis!
''BARRACK'IN SÖZLERİ PSİKOLOJİK HAREKAT''
İstanbul’da “Huzur İstanbul” operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe!
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
Çok Okunanlar
Altın yükselişte: İşte 4 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yükselişte: İşte 4 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
"Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil" "Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil"
Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Temmuzda en çok satan otomobil markaları belli oldu Temmuzda en çok satan otomobil markaları belli oldu