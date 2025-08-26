İsrailli yorumcu sınır tanımadı: Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı

İsrail’in i24 televizyonu baş yorumcusu Zvi Yehezkeli, Gazze’de öldürülen Filistinli gazetecilerle ilgili yaptığı açıklamada saldırıları sevinçle karşıladı ve daha fazla gazetecinin hedef alınması gerektiğini savundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrailli yorumcu sınır tanımadı: Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail'in i24 televizyon kanalının baş yorumcusu Zvi Yehezkeli, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, gazetecileri tasfiye etmeye karar verdiyse geç gelmek, hiç gelmemekten daha iyidir (geç olsun güç olmasın)" dedi.

Söz konusu gazetecilerin hastanelerde saklandıklarını, dünyaya bambaşka bir tablo sunduklarını ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet ettiklerini iddia eden Yehezkeli, öldürülen gazetecilerin Hamas'ın askeri kanadının öncüleri olduğunu ileri sürdü.

Daha fazla Filistinli gazeteciyi hedef almaya yönelik kışkırtmada bulunan Yehezkeli, "Bu nedenle İsrail onları ortadan kaldırmakla iyi etti. Bence çok geç kalındı ve hâlâ imaja ve farkındalığa zarar veren birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı! Çok sayıda yaralı varYolcu minibüsü elektrik direğine çarptı! Çok sayıda yaralı varYurt
TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”Gündem
Üniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı: Özel yurt fiyatları cep yakıyorÜniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı: Özel yurt fiyatları cep yakıyorGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail saldırıları gazeteci
Günün Manşetleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi