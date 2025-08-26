TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”

Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında ağustos ayının Türk tarihi açısından taşıdığı önemi vurgulayan Kurtulmuş, hem Malazgirt Zaferinin hem de Büyük Taarruzun aynı tarihlerde anıldığını hatırlattı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığını ve buranın ebedi vatan olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un ise yokluk ve yoksunluklar içinde verilen büyük bir kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

“Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün komutanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diyen Kurtulmuş, tarihin sadece bir olaylar zinciri olmadığını, aynı zamanda millete yapılan bir nasihat olduğunu vurguladı.

“BU MİLLET ASLA BOYUN EĞMEZ”

Tarihten çıkarılması gereken derslere değinen Kurtulmuş, milletin birlik ve beraberlik ruhunun en büyük değer olduğunu belirtti.

“Hiç kimse bu milletin boynuna altın tasma geçiremedi, kıyamete kadar da geçiremeyecek” diyen Kurtulmuş, Türk milletinin özgürlüğüne düşkünlüğünü ve Allah’tan başkasına boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca Türk milletinin zorluk karşısında kaçmadığını, aksine dayanışma ve örgütlenme kabiliyetini ortaya koyduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE YILDIZ GİBİ PARLIYOR, BAZILARINI RAHATSIZ EDİYOR”

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere de dikkat çeken Kurtulmuş, İsrail’in Filistin üzerindeki zulümlerinden Akdeniz, Kızıldeniz, Karadeniz, Kafkaslar ve Balkanlardaki karışıklıklara kadar birçok bölgedeki çatışmalara işaret etti.

“Bütün bu coğrafyanın ortasında Türkiye istikrar içerisinde olan, yıldız gibi parlayan bir ülkedir. Birileri de bu gücümüzden rahatsızlık duymaktadır” dedi.

103 yıl önce olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğin tek çıkış yolu olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye’yi parçalamak isteyenlerin varlığına dikkat çekti ve “İç cephemizi tahkim ederek dışarıda güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” mesajını verdi.

“TERÖRLE PAZARLIK YOK, ÖZERKLİK YOK, RESMİ DİL YOK”

Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin yaklaşık 50 yılını terörle mücadeleye harcadığını hatırlatan Kurtulmuş, artık yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

“Terör örgütünün kendisini feshettiğini ilan etmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloyu en iyi şekilde değerlendirmeli ve Türkiye’nin gündeminden terörü tamamen çıkarmalıyız” dedi.

Kurtulmuş, sürece dair iddiaları net bir dille yalanlayarak, “Bir özerklik tartışması, ayrı bir bölge tartışması, farklı ana dillerin resmi dil olması gibi en ufak bir talep yoktur. Örgüt liderinin serbest bırakılmasıyla ilgili de en ufak bir çalışma yoktur” diye konuştu.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bu komisyonun anayasa tartışması yapılan bir zemin olmadığını söyledi.

“Bu komisyon, terörün bitirilmesi ve iç barışın güçlendirilmesi için fikirlerin ortaya konulduğu bir yapıdır. Yüzde 95 temsil gücüne sahip bir komisyondur. Çok farklı fikirler, ortak bir noktada buluşarak güçlü bir iç yapının kurulmasına katkı sağlıyor” dedi.

Komisyon çalışmalarında şehit aileleri ve gazilerle yapılan görüşmeleri de aktaran Kurtulmuş, duygusal anların yaşandığını söyledi.

Bir gazinin gözünü kaybetmesine rağmen sürece destek verdiğini aktaran Kurtulmuş, “Gazimiz, ‘Gözümü kaybettim ama eğer bu süreç terörü bitirecekse sonuna kadar destek veriyorum’ dedi” ifadesini kullandı.

Aynı şekilde bir annenin de, “Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi tercih ederiz” diyerek sürece destek verdiğini söyledi.

“TÜRKLERLE KÜRTLER SAVAŞMADI Kİ BARIŞSINLAR”

Kurtulmuş, terörün Kürt etnisitesi üzerinden Türkiye’ye dayatıldığını belirterek, “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki halkın da bu süreçten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, artık silahların ve bombaların olmadığı bir dönemin başlaması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin sadece kendi sorunlarını çözmekle kalmayacağını, aynı zamanda dünyaya bir örnek sunacağını söyleyen Kurtulmuş,

“Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz. Çatışma çözümleri aklıselim içinde müzakerelerle sonuçlandırılabilir. Türkiye modeli bu konuda örnektir. Artık Türkiye’nin adı bir daha terörle anılmayacak” dedi.

Programa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.