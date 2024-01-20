İşte en çok buğday üreten 11 ülke! Listede Türkiye de var

Dünya üzerinde en çok buğday üreten ülkelerin listesi yayımlandı. Tech-Worm'ın yayınladığı bilgilere göre en çok buğday üreten ülke 134 milyon ton üretim ile Çin oldu. Türkiye'nin de listede olduğu en çok buğday üreten 11 ise aşağıdaki gibidir. Türkiye ise 11. sırada bulunuyor.

EN ÇOK BUĞDAY ÜRETEN 11 ÜLKE

En çok buğday üretimi, Tech-Worm'da yayınlanan son verilere göre bu şekildedir;