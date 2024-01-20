İşte en çok buğday üreten 11 ülke! Listede Türkiye de var

En çok buğday üretimi yapan ülkeler belli oldu. Dünya üzerinde en fazla buğday üreten 11 ülke listede. Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, işte ayrıntılar...

İşte en çok buğday üreten 11 ülke! Listede Türkiye de var
İşte en çok buğday üreten 11 ülke! Listede Türkiye de var
Son Güncelleme:

Dünya üzerinde en çok buğday üreten ülkelerin listesi yayımlandı. Tech-Worm'ın yayınladığı bilgilere göre en çok buğday üreten ülke 134 milyon ton üretim ile Çin oldu. Türkiye'nin de listede olduğu en çok buğday üreten 11 ise aşağıdaki gibidir. Türkiye ise 11. sırada bulunuyor.

EN ÇOK BUĞDAY ÜRETEN 11 ÜLKE

EN ÇOK BUĞDAY ÜRETEN 11 ÜLKE

En çok buğday üretimi, Tech-Worm'da yayınlanan son verilere göre bu şekildedir;

Sıra

En Çok Buğday Üreten 11 ülke
 

Buğday Üretimi

1

Çin

134,3 ton

2

Hindistan

98,5

3

Rusya

85,9

4

Amerika Birleşik Devletleri

47,3

5

Fransa

36,9

6

Avustralya

31,8

7

Kanada

30

8

Pakistan

26,7

9

Ukrayna

26,2

10

Almanya

24,5

11

Türkiye

21,5
En Fazla Savaş Kazanan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma YarattıEn Fazla Savaş Kazanan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma YarattıTarih
# buğday # ülke # türkiye
Çok Okunanlar
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
Öne Çıkanlar Mavi Vatan Uzmanı açıkladı: "Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye" - Tevfik Kadan Mavi Vatan Uzmanı açıkladı: "Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye" - Tevfik Kadan Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı