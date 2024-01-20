İşte en çok buğday üreten 11 ülke! Listede Türkiye de var
En çok buğday üretimi yapan ülkeler belli oldu. Dünya üzerinde en fazla buğday üreten 11 ülke listede. Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, işte ayrıntılar...
Dünya üzerinde en çok buğday üreten ülkelerin listesi yayımlandı. Tech-Worm'ın yayınladığı bilgilere göre en çok buğday üreten ülke 134 milyon ton üretim ile Çin oldu. Türkiye'nin de listede olduğu en çok buğday üreten 11 ise aşağıdaki gibidir. Türkiye ise 11. sırada bulunuyor.
EN ÇOK BUĞDAY ÜRETEN 11 ÜLKE
En çok buğday üretimi, Tech-Worm'da yayınlanan son verilere göre bu şekildedir;
|
Sıra
|
En Çok Buğday Üreten 11 ülke
|
Buğday Üretimi
|
1
|
Çin
|
134,3 ton
|
2
|
Hindistan
|
98,5
|
3
|
Rusya
|
85,9
|
4
|
Amerika Birleşik Devletleri
|
47,3
|
5
|
Fransa
|
36,9
|
6
|
Avustralya
|
31,8
|
7
|
Kanada
|
30
|
8
|
Pakistan
|
26,7
|
9
|
Ukrayna
|
26,2
|
10
|
Almanya
|
24,5
|
11
|
Türkiye
|
21,5