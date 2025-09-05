İtalya’da alarm! İki Türk, Santa Rosa’da saldırı şüphesiyle tutuklandı

İtalya’nın başkenti Roma’ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Viterbo kentinde, geleneksel Macchina di Santa Rosa Festivali öncesi büyük bir güvenlik krizi yaşandı. İtalyan polisi, dini festivalde saldırı gerçekleştirme hazırlığında olduğu şüphesiyle 2 Türk vatandaşını tutukladı.

Şüpheliler, festival alanına yakın bir sokakta bulunan pansiyonda konaklarken yakalandı. Pansiyon sahibinin, Türk müşterilerinden şüphelenerek polise yaptığı ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 3 kişilik gruptan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan aramada 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildi. Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre, şüpheliler sorguda sorulara cevap vermeyi reddetti. İtalya’daki soruşturma kapsamında bir kişinin hâlâ firari olduğu belirtilirken, Türk yetkililerle çapraz incelemelerin sürdüğü açıklandı.

FESTİVALDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından Viterbo’daki kutlamalarda güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi, sokaklarda bomba arama köpekleriyle devriye gezildi. Bu kapsamlı önlemler sayesinde, aralarında İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve Kültür Bakanı Alessandro Giuli’nin de bulunduğu yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

Ancak festivalin güvenlik gerekçesiyle bu kez ışıklar açık şekilde yapılması, geleneksel karanlık atmosferi bozduğu için bazı katılımcılar tarafından eleştirildi.

MELONI’DEN AÇIKLAMA: “KARARLI MÜDAHALE”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olay sonrası sosyal medya hesabından güvenlik güçlerine ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’ye teşekkür etti. Meloni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Viterbo'da silahlı 2 Türk vatandaşının tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır."