Polis her yerde arıyordu…Kayıp işçi asansör boşluğunda ölü bulundu

Arnavutköy'de dünden bu yana kayıp olarak aranan 54 yaşındaki işçi Murat Kaya'nın cansız bedeni, çalıştığı 6 katlı inşaatın asansör boşluğunda bulundu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olay, Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak’ta bulunan 6 katlı bir inşaatta gerçekleşti. Dün itibarıyla kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki mobilya ustası Murat Kaya için yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarı yaptı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, Kaya’nın en son çalıştığı inşaat alanında detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Yapılan aramalarda, inşaatın asansör boşluğunda hareketsiz bir beden bulundu. Ekipler durumu hemen sağlık birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Murat Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri, polis tarafından güvenlik çemberine alındı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

