Afyon’da motorlar çalıştı: Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye’de start aldı!

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) için kapılarını açtı. Bu yıl 8.’si düzenlenen organizasyon, NG Afyon Motofest ile birlikte sporseverlere adeta bir görsel şölen sunuyor. Açılış töreni, organizasyonun sportif atmosferine yakışan coşkuyla gerçekleştirilirken, etkinlik boyunca duygusal anlar da yaşandı.

BEKİR YUNUS UÇAR ANILDI

Törende, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) eski başkanı Bekir Yunus Uçar da unutulmadı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak Uçar’ı andı. Onun Türk motosiklet sporuna kazandırdığı değerler törende sıkça vurgulandı.

TMF BAŞKANI SADIK VEFA: “HEYECAN DOLU BİR HAFTA SONU BİZİ BEKLİYOR”

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vefa, “Bu yıl 8.'sini düzenlediğimiz NG Afyon Motofest ile birlikte Dünya Motokros Şampiyonası'nı ülkenin kadim şehri Afyonkarahisar'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinlik programının sporseverler için dolu dolu hazırlandığını belirten Vefa, “Sporcuların heyecan dolu performanslarına tanıklık edeceğiz. Ayrıca konserlerle zenginleşecek festival programına tüm halkımızı keyifli bir hafta sonu yaşamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda önemli isim katıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun törende konuşmalar yaptı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi de törende hazır bulundu.

Açılış töreninin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçılar Sufle, İkilem ve Semicenk, festivalin müzik ayağını başlattı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte izleyiciler, konserlerle renklenen gece boyunca eğlendi.