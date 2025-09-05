CANLI İZLE: İtalya son şansını kullanacak! İtalya – Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Grup I'de mücadele eden İtalya, bu akşam Estonya’yı konuk ediyor. Mücadele, 5 Eylül 2025 Cuma günü Türkiye saatiyle 21:45’te başlayacak ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan J. Pinheiro olacak. Yardımcı hakemler B. Jesus ve L. Maia olarak görev yaparken, VAR’da T. Martins, AVAR’da ise B. Esteves yer alacak.

İTALYA 3 PUANI KOVALIYOR

Teknik Direktör Gennaro Gattuso yönetiminde sahaya çıkacak olan İtalya, mücadeleye 4-4-2 dizilişiyle başlıyor. Kalede G. Donnarumma yer alırken, savunma hattında G. Di Lorenzo, A. Bastoni, R. Calafiori ve F. Dimarco bulunuyor. Orta sahada N. Barella, S. Tonali, M. Politano ve M. Zaccagni görev alacak. İleri hatta ise M. Kean ile M. Retegui gol arayacak. Takımın kaptanlığını kaleci Donnarumma üstleniyor.

İtalya, grup maçlarına istediği gibi başlayamasa da son karşılaşmasında Moldova’yı 2-0 mağlup ederek moral buldu. Öncesinde Norveç’e 3-0, Almanya’ya 2-1, Fransa’ya 3-1 kaybeden İtalya, Almanya ile bir maçı da 3-3 berabere tamamladı.

ESTONYA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Estonya ise Teknik Direktör Jürgen Henn yönetiminde sahada olacak. Takım, 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkıyor. Kalede K. Hein, savunmada M. Schjönning-Lærisen, M. Paskotsi, M. Kuusk ve J. Saliste yer alıyor. Orta sahada K. Palumets ve R. Shein, kanatlarda P. Kristal ile V. Sinyavskiy, 10 numara pozisyonunda M. Kait sahada olacak. En uçta ise gol ümidi R. Sappinen.

Estonya, son beş maçında yalnızca Moldova karşısında 3-2 galip gelirken, Norveç’e 1-0, İsrail’e 3-1 ve 2-1, Slovakya’ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla zorlu İtalya deplasmanında puan alma hedefiyle sahaya çıkıyorlar.

GRUPTAKİ SON DURUM VE PUAN TABLOSU

Grup I’de Norveç 4 maçta 4 galibiyetle zirvede yer alırken, onu 3 maçta 6 puan toplayan İsrail takip ediyor. İtalya 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3 puanda. Estonya da 4 maçta 1 galibiyetle 3 puana sahip. Grupta henüz puanı olmayan tek takım ise Moldova.

Bu akşam sadece İtalya – Estonya maçı değil, aynı saatte oynanacak Moldova – İsrail maçı da grup dengelerini doğrudan etkileyecek.

İtalya, Estonya karşısında alacağı galibiyetle hem puanını 6’ya çıkararak zirve yarışına ortak olmak istiyor hem de moral bulmak hedefinde. Estonya ise deplasmandan puanla dönerek sıralamada avantaj elde etmeye çalışacak.