BM Zirvesi öncesi gerginlik! Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a ABD tarafından vize verilmemesi konusunda Türkiye’nin yaklaşımını net bir dille ortaya koydu. “ABD’nin Abbas’a vize vermemesi konusunda stratejik faydayı önceliyoruz.” diyen Fidan, olayın duygusal tepkilerle değil, uzun vadeli kazanımlarla ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Basın Federasyonu’nu ziyaret eden Fidan, Federasyon Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Filistin meselesine özel bir yer ayıran Fidan, Türkiye’nin Filistin’e olan desteğini sürdüreceğini ifade etti.

“BM GENEL KURULU BU YIL AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR”

Fidan, Eylül ayında yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, bu yıl Filistin özelinde farklı bir anlam taşıyacağını belirtti. “BM Genel Kurulu çerçevesinde Filistin konulu kritik bir konferans düzenlenecek. Bu konferans stratejik olarak çok önemli.” dedi.

“TEPKİ Mİ, FAYDA MI?” DENGESİ

Bakan Fidan, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu bünyesindeki 7 ülke ile birlikte ABD’nin vize kararını eleştirdiğini hatırlattı. Ancak süreci sadece eleştiriyle değil, stratejik yaklaşımla ele aldıklarını söyledi:

“Abbas’a vize verilmemesi sonrası nasıl bir yol izleneceği konusunda Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Katar gibi ülkelerle istişare ettik. Filistinli yetkililerle de görüştük. Bu temaslarda mesele ‘tepki mi, fayda mı?’ çerçevesinde değerlendirildi. Nihai karar elbette Filistinlilere ait ama onlar da fayda eksenine odaklanma yönünde.”

Fidan, konuşmasında uluslararası alanda Filistin’e verilen desteğe de dikkat çekti. Fransa ve İngiltere’nin Filistin’i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Fransa ve İngiltere’nin bu yıl Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamaları tarihi bir adımdır. Uzun vadede Filistin halkı ve davası için bu, büyük bir stratejik kazanımdır.”

“TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN’İN YANINDA”

Konuşmasının sonunda Fidan, Türkiye’nin pozisyonunu şu ifadelerle netleştirdi:

“Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Bakanlık olarak konuyla ilgili detaylı değerlendirmeler yaptık ve Cumhurbaşkanımıza da sunduk. Ortaya çıkan stratejik fayda anlayışında, Filistinli yetkililerin rolü büyüktür.”