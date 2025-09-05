50 milyarlık vurgun planı çöktü! Şirketleri sahte evrakla soyan çete çökertildi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen soruşturmada, şirketlere ait gayrimenkulleri sahte belgelerle ele geçirerek satışını yapan suç örgütüne yönelik üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 2 Eylül 2025’te Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis’te düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI, TUTUKLU SAYISI 20 OLDU

Gözaltına alınan A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. adlı şüphelilerden L.S., C.İ. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.U., M.K. ve H.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbir kararı verildi. Böylece örgüte yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 20’ye yükseldi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Kasım 2024’ten bu yana yürütülen kapsamlı çalışmalarda, örgütün İstanbul, Yalova, Ordu, Antalya ve Bursa’daki şirketleri hedef aldığını belirledi.

Yetkililer, örgütün satış işlemleri sırasında uygulanan tedbirlerle 50 milyar lira değerinde 8 şirkete ait gayrimenkul satışını engellediklerini açıkladı.

SAHTE EVRAK OFİSİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın ilk adımı, örgütün sahte evrak ürettiği ofisin tespitiyle atıldı. Ardından 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarda, örgüt lideri dahil 17 kişi tutuklandı. Böylece örgütün finansal ve operasyonel yapısına darbe vuruldu.

3. dalga operasyonda yapılan aramalarda ise 20 dijital materyal, 4 noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen) ve 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. Delillerin örgütün sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi.

Şimdiye dek gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 20’si tutuklandı. Ayrıca 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.