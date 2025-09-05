50 milyarlık vurgun planı çöktü! Şirketleri sahte evrakla soyan çete çökertildi

Yalova merkezli yürütülen operasyonda tutuklu sayısı 20’ye yükseldi. Suç örgütü, Türkiye genelinde şirketlerin mülklerini sahte belgelerle satmaya çalıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
50 milyarlık vurgun planı çöktü! Şirketleri sahte evrakla soyan çete çökertildi
Yayınlanma:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen soruşturmada, şirketlere ait gayrimenkulleri sahte belgelerle ele geçirerek satışını yapan suç örgütüne yönelik üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 2 Eylül 2025’te Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis’te düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI, TUTUKLU SAYISI 20 OLDU

Gözaltına alınan A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. adlı şüphelilerden L.S., C.İ. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.U., M.K. ve H.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbir kararı verildi. Böylece örgüte yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 20’ye yükseldi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Kasım 2024’ten bu yana yürütülen kapsamlı çalışmalarda, örgütün İstanbul, Yalova, Ordu, Antalya ve Bursa’daki şirketleri hedef aldığını belirledi.

Yetkililer, örgütün satış işlemleri sırasında uygulanan tedbirlerle 50 milyar lira değerinde 8 şirkete ait gayrimenkul satışını engellediklerini açıkladı.

SAHTE EVRAK OFİSİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın ilk adımı, örgütün sahte evrak ürettiği ofisin tespitiyle atıldı. Ardından 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarda, örgüt lideri dahil 17 kişi tutuklandı. Böylece örgütün finansal ve operasyonel yapısına darbe vuruldu.

3. dalga operasyonda yapılan aramalarda ise 20 dijital materyal, 4 noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen) ve 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. Delillerin örgütün sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi.

Şimdiye dek gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 20’si tutuklandı. Ayrıca 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Bolat Rize’de açıkladı! “Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”Bakan Bolat Rize’de açıkladı! “Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”Gündem
Bakan Göktaş’tan 2025 Aile Yılı vurgusu: “Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”Bakan Göktaş’tan 2025 Aile Yılı vurgusu: “Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yalova
Günün Manşetleri
Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama
“Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”
“Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!