CANLI İZLE: Grup C’de kartlar yeniden dağıtılıyor! Danimarka – İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Grup C'de yer alan Danimarka ve İskoçya, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Grup C’de kartlar yeniden dağıtılıyor! Danimarka – İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup C’nin 5. haftasında Danimarka ile İskoçya, bugün karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21:45’te başlayacak. Mücadele, EXXEN platformu üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Maçın hakem kadrosu da belli oldu. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan D. Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını J. Seidel ve R. Foltyn yapacak. VAR hakemi olarak C. Dingert, AVAR olarak ise R. Schröder görev alacak.

DANİMARKA'NIN İLK 11'İ SAHAYA HAZIR

Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer yönetiminde sahaya çıkacak ilk 11’i netleştirdi. Danimarka, sahaya 4-4-1-1 dizilişiyle çıkıyor. Kalede K. Schmeichel yer alacak. Defans hattında R. Kristensen, J. Andersen, A. Christensen ve J. Maehle görev yapacak. Orta sahada P. Højbjerg, M. Hjulmand, A. Dreyer ve M. Damsgaard forma giyecek. Hücum hattında K. Dolberg ve ileri uçta M. Biereth yer alacak. Takım kaptanlığı görevini P. Højbjerg üstleniyor.

İSKOÇYA FORMDA KADROSUYLA SAHADA

İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkarıyor. Kaleyi A. Gunn koruyacak. Defans hattında A. Hickey, J. Souttar, G. Hanley ve kaptan A. Robertson bulunuyor. Orta sahada L. Ferguson ve S. McTominay yer alırken, ileri üçlüde R. Christie, C. Adams ve J. McGinn oynayacak. En uçta ise L. Dykes gol arayacak.

HER İKİ TAKIM DA FORMDA GELİYOR

Danimarka son beş maçında Litvanya’yı 5-0, Kuzey İrlanda’yı 2-1 ve Portekiz’i 1-0 mağlup etti. Portekiz’e 5-2 yenilen Danimarka, Sırbistan’la 0-0 berabere kaldı. İskoçya ise Lihtenştayn’ı 4-0, Yunanistan’ı 1-0, Polonya’yı 2-1 yenmeyi başardı. Ancak İzlanda’ya 3-1, Yunanistan’a ise 3-0 mağlup oldu.

Grup C’de henüz hiçbir takım maç yapmamışken, tüm ekipler 0 puanla yer alıyor. Danimarka, İskoçya, Belarus ve Yunanistan bu akşam grup mücadelelerine başlıyor. Günün diğer karşılaşmasında Yunanistan ile Belarus saat 21:45’te karşılaşacak. Gelecek hafta ise Belarus – İskoçya maçı oynanacak.

BM Zirvesi öncesi gerginlik! Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklamaBM Zirvesi öncesi gerginlik! Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklamaGündem
50 milyarlık vurgun planı çöktü! Şirketleri sahte evrakla soyan çete çökertildi50 milyarlık vurgun planı çöktü! Şirketleri sahte evrakla soyan çete çökertildiGündem
dünya kupası danimarka iskoçya
Günün Manşetleri
Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama
“Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”
“Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!