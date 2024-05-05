İtalya'da öğrenciler Filistin'e destek için çadır kurdu

İtalya'da öğrenciler, Bolonya Üniversitesi'nin rektörlük binası önünde Filistin'e destek ve dayanışma için çadırlar kurdu.

İtalya'da öğrenciler Filistin'e destek için çadır kurdu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına karşı özellikle ABD'nin prestijli yüksek öğrenim kurumlarının kampüslerinde öğrencilerin çadır kurarak düzenlediği protestolara, İtalyan öğrenciler de katıldı.

Bolonya Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, bugün rektörlük binası önündeki Scaravilli Meydanı'na 20 kadar çadır kurdu.

Öğrenciler, çadırlarına Filistin bayrakları ve "Öğrenciler İntifada" yazılı pankart asarak, İtalya'daki diğer üniversitelere kendilerini takip etme çağrısı yaptı.

Ülkede son dönemde, farklı kentlerdeki pek çok üniversitede öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle okullarının bu ülkeyle olan bilimsel işbirliği anlaşmalarını durdurmasına yönelik protesto eylemleri de yapıyor.

Hatay'da 2 asırlık tarihi bina çıkan yangında kül oldu!Hatay'da 2 asırlık tarihi bina çıkan yangında kül oldu!Yurt
# italya
Çok Okunanlar
Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!
Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
AK Parti'de değişim tartışmaları!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
Öne Çıkanlar ABD'de üniversite eylemleri hükümeti zora soktu! Eylemler tüm Avrupa'ya yayıldı | ULUSAL HABER ABD'de üniversite eylemleri hükümeti zora soktu! Eylemler tüm Avrupa'ya yayıldı | ULUSAL HABER Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi