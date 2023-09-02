İtfaiyeye yanlış adres verilmesi faciayla sonuçlandı! Fabrika yangınında 15 kişi hayatını kaybetti

Filipinler Yangından Korunma Bürosu bir fabrikada yangın çıktığını belirtti. Yangında itfaiye ekiplerine yanlış adres verildi. Yapılan açıklamada fabrika sahibi dahil 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında ölenlerin çoğunun işçiler ve marangozlar olduğunu açıkladı.

İTFAİYE EKİPLERİNE YANLIŞ ADRES VERİLDİ

Büro çalışanı Nahum Tarroza, kendilerine yanlış adres verilen ekiplerin şiddetli yağış sebebiyle trafiğe takıldıklarını ve yaklaşık 15 dakika geç kaldıklarını belirtti.

Tarroza, iki saatte söndürülen yangın sırasında iki katlı konfeksiyon fabrikasının en üst katından atlayarak kurtulan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.