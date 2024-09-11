Japonya endişeli: Çin ve Rusya'dan ortak tatbikat

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Çin Donanması'nın "Okyanus-2024" stratejik tatbikatı büyük ses getirdi. Özellikle ABD ve bölgedeki müttefikleri tarafından yakından takip edilen tatbikatta seyir füzeleri kullanılıyor.



Tatbikat Pasifik ve Arktik okyanusları ile Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi'nde yapılıyor. Bu kapsamda Oniks, Uran, Kalibr, X-35 füzeleri ile Japon Denizi havzasında Moskit seyir füzeleri ilk kez ateşlendi. Atışlar başarıyla gerçekleşti, planan hedeflere ulaştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikata video konferans yöntemiyle bağlandı. Rus lider "ABD, füzelerini Asya'ya konuşlandırmak için çalışma yapıyor" dedi.



ABD geçen ay Japonya'da yapılan tatbikat sonrası ülkeye Çin'i vurabilecek uzun menzilli Typhon füze sistemini konuşlandırmayı düşündüğünü açıklamıştı.