Japonya'da tarihi manga davası: Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek

Japonya'da yargı makamları, manga korsanlığıyla mücadele kapsamında kritik bir hükme imza attı. Tokyo Bölge Mahkemesi, ABD merkezli Cloudflare şirketinin, korsan yayıncılığa zemin hazırladığı gerekçesiyle yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgilere göre dava süreci, Japonya'nın önde gelen yayınevleri Kodansha, Shueisha, Shogakukan ve Kadokawa'nın 2022 yılındaki girişimiyle başladı. Sektör devleri, One Piece ile Attack on Titan gibi küresel çapta popüler olan manga serilerini izinsiz şekilde paylaşan korsan sitelere karşı başlattıkları hukuk mücadelesinde nihai sonuca ulaştı.

SUÇLAMA: HIZLI VERİ AKIŞINA ARACILIK ETMEK

Mahkemenin açıkladığı kararda, Cloudflare firmasının korsan manga sitelerine "içerik dağıtım ağı" hizmeti sunarak, yayınevlerinin yasal yayın haklarını ihlal eden operasyonlara yardımcı olduğu belirtildi. Yargı kararında, sağlanan bu teknolojik hizmetlerin, korsan platformların devasa boyutlardaki verileri kullanıcılara son derece hızlı ve verimli bir şekilde dağıtmasına olanak tanıdığına dikkat çekildi. Ayrıca, yayınevlerinin yaşanan hak ihlallerine dair yaptıkları resmi bildirimlere rağmen, şirketin söz konusu sitelere hizmet vermeyi durdurma yükümlülüğünü yerine getirmediği ifade edildi.

Mahkeme heyeti, yayınevlerinin tüm taleplerini haklı bularak Cloudflare'i yaklaşık 3,2 milyon dolarlık tazminata mahkum etti. Davayı takip eden yayınevi avukatları, korsan sitelere "içerik dağıtım ağı" altyapısı sağlayan bir şirket hakkında tazminat kararı verilmesinin, Japon hukuk sisteminde bir ilk olduğunu ve emsal teşkil ettiğini kaydetti.