18 yıl önce göbek bağıyla öldürülmüştü: Çöp konteynerindeki o iz cani anneyi ele verdi

Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin ölümüyle ilgili dosya, olay yerinde bırakılan parmak izi ve DNA eşleştirmesiyle 18 yıl sonra aydınlatıldı; anne E.N.Ö. tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2007 yılından bu yana çözülemeyen bir bebek cinayetini mercek altına aldı.

Dedektifler, tam 18 yıl önce cinayet mahallinde bulunan bir parmak izi delilinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan teknik incelemeler ve titiz takipler sonucunda, söz konusu izin bebeğin annesi E.N.Ö.'ye ait olduğu belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, 18 Kasım tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla anneyi kıskıvrak yakaladı.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgilere göre olay, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelmişti. O tarihte bir çöp konteynerini kontrol edenler, korkunç bir manzarayla karşılaşmış ve konteynerin içinde bir bebek cesedi bulmuştu. Yapılan incelemelerde bebeğin, kendi göbek bağı kullanılarak boğulup öldürüldüğü ve ardından çöpe atıldığı tespit edilmişti.

Sapanca'da gözaltına alınan şüpheli anne E.N.Ö., soruşturmanın seyrini belirleyecek son işlem için İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilen DNA eşleştirme testleri, cinayet şüphelisinin E.N.Ö. olduğunu bilimsel verilerle kesinleştirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

