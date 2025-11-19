Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Hem küresel ölçekte hem de Türkiye sınırları içerisinde ölüm nedenleri arasında başı çeken akciğer kanseri, binlerce insanı sessizce yakalamaya devam ediyor. Hastalığın karakteristik özelliği olan sinsi ilerleyiş nedeniyle hastaların büyük çoğunluğu tanı aldığında ne yazık ki geç evrede oluyor.

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Deniz Yorgancılar, bu karanlık tabloyu tersine çevirmenin yolunun düzenli taramadan geçtiğini vurguladı. Özellikle tütün ve tütün mamulleri tüketen bireylerin tarama programlarını aksatmaması gerektiğinin altını çizen Yorgancılar, erken tanının yaşam şansını dramatik şekilde artırdığına dikkat çekti. Bu noktada en etkili silahın düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) taramaları olduğu belirtildi.

TEKNOLOJİK DONANIM VE HIZLI TANI

Hastanede yürütülen süreçlerde gelişmiş görüntüleme teknikleri ve multidisipliner tedavi yaklaşımlarının sağladığı avantajlara değinilen açıklamada, tanı ve tedavi protokollerinin hızla ve güvenle yönetildiği ifade edildi. LDCT, bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) ve ileri biyopsi tekniklerinin kombine kullanımıyla sürecin yönetildiğini aktaran Yorgancılar, erken teşhisin önemini şu istatistikle ortaya koydu: "Türkiye'de geç evrede tanı konan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı yaklaşık yüzde 18 seviyesindeyken, taramayla erken evrede yakalanan vakalarda bu oran yüzde 80'lere kadar çıkabiliyor."

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Uzman isim, hastalığın ilk evrelerde genellikle sessiz kaldığını hatırlatarak vatandaşları uyardı. Günlük yaşamın koşuşturmacası içinde sıradan görülen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya halsizlik gibi şikayetlerin aslında kanserin ayak sesleri olabileceği ve bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiği vurgulandı. Tanı aşamasındaki teknolojik gücün önemine değinen Yorgancılar, "Gelişmiş görüntüleme yöntemleri sayesinde tümörün evresi ve yayılımı çok daha kesin biçimde belirlenebiliyor. Bu doğruluk payı, tedavi planlamasının en doğru şekilde yapılmasına olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavi süreçlerinin artık standart kalıplardan çıkarak kişiselleştirilmiş bir boyuta evrildiğini belirten Dr. Yorgancılar, her hasta için özel bir yol haritası çizdiklerini aktardı. Bu planlamada tümörün genetik kodlarından hastanın solunum kapasitesine kadar pek çok değişkenin hesaba katıldığı ifade edildi. Hastalığın seyrini değiştiren cerrahi müdahaleler, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi seçeneklerin multidisipliner bir anlayışla uygulandığı kaydedildi.

50 YAŞ ÜSTÜNE KRİTİK ÇAĞRI

Risk grubunda yer alan vatandaşlara yönelik hayati uyarılarda bulunan Yorgancılar, özellikle belirli bir yaşın üzerindeki tütün kullanıcılarına seslendi. Toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini savunan Yorgancılar, sözlerini şöyle noktaladı: "Risk gruplarının, yıllık LDCT taramalarını aksatmaması gerekiyor. Tütün ve tütün ürünleri kullanmış veya kullanmaya devam eden 50 yaş üzeri bireylerin düzenli kontrol yaptırması, akciğer kanserinin henüz belirti göstermeden yakalanmasında kritik öneme sahip. Bu konuda, toplumsal farkındalığın artırılması gerekiyor."