Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin eylemlerine polis baskını

ABD’de Columbia Üniversitesi’nden sonra eylemlerin yoğunlaştığı Kaliforniya Üniversitesi’nin Los Angeles kampüsüne polis baskını yapıldı. Yüzlerce polis kampüse girdi. Barikatlar kurarak direnen öğrencilere havadan helikopterlerle, plastik mermilerle, ses bombalarıyla müdahale edildi.

Editör: Uğur Çam
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ABD yönetimi Columbia Üniversitesi’ne yapılan polis baskınından sonra diğer üniversiteler içinde harekete geçti. Columbia Üniversitesi ile başlayan ve ABD geneline yayılan Filistin için direniş eylemlerinin yoğunlaştığı bir diğer adres Kaliforniya Üniversitesi’ydi.

Üniversitenin Los Angeles kampüsündeki öğrencilere önce siyonist gruplar saldırdı. Yüzleri maskeli gruplar barikatların arkasındaki öğrencilere taş ve havai fişekler fırlattı.  Bir süre yaşananları izleyen polis takviye güçlerin kampüse girişiyle Filistin için toplanan öğrencilere müdahale etmeye başladı.

Kampüse tahta barikatlar kuran öğrencilerle polis arasında mücadele saatlerce sürdü. ABD kolluk kuvvetleri direnen öğrencilere copla, biber gazı, ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Havadan helikopterlerle öğrencileri dağıtmaya çalıştı.  Gözaltına alınan öğrenciler yerlerde sürüklendi. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan öğrenciler yollarda tek sıra halinde bekletildi.

KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ DE EYLEMLERE KATILDI

Los Angeles da bunlar yaşanırken Kaliforniya Üniversitesi’nin San Diego kampüsü de eylemlere katıldı. Biden yönetimine seslenen öğrenci liderleri, İsrail'e sağlanan askeri yardımların askıya alınmasını ve soykırıma değil eğitime bütçe ayrılmasını istedi. Ülkenin başkentindeki protestoların sürdüğü George Washington Üniversitesi’ne Cumhuriyetçi Kongre üyeleri girdi. İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesini isteyen öğrenciler ve kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Cumhuriyetçi Parti vekilleri “Yahudi öğrenciler kendini güvende hissetmiyor” diyerek polisten eylem alanının dağıtılmasını istedi. Bir polisin eylemlere müdahale sırasında bulunan Filistin bayrağına tükürdüğü anlar ise büyük tepki topladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kaliforniya # filistin # abd # polis baskını
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