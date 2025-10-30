Kalkıştan hemen sonra ormana çakıldılar! 11 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Budapeşte merkezli bir spor kulübü, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamayla, bir yönetim kurulu üyesi ve ailesini taşıyan uçağın Kenya'da düştüğünü doğruladı. Düşen Cessna Caravan uçağındaki tüm yolcuların –sekiz Macar, iki Alman ve Kenyalı pilot– Kwale'de ormanlık bir alanda meydana gelen kazada hayatını kaybettiği bildirildi.

SPOR KULÜBÜ BAŞKANI VE AİLESİ UÇAKTAYDI

Associated Press'in haberine göre, yaşamını yitirenler arasında, Vasas SC adlı takımın "uzun yıllardır destekçisi" olduğu belirtilen Gyula Süllos da bulunuyordu. Süllos'un, kulüpte boks branşının başkanlığını yürüttüğü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu açıklandı.

Uçağın Diani kasabasındaki pistten kalkışının hemen ardından, Kenya’nın kıyısındaki Kwale'de ormanlık ve engebeli bir alana düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya havacılık dairesi sekreteri Terry Mbaika, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, bazı cesetlerin henüz enkazdan çıkarılamadığını duyurdu. Kazanın olduğu bölgeye giden yolların asfaltsız olduğuna dikkat çekilirken, sahil kesiminde son dönemde yaşanan yoğun yağışların da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Mbaika, kazaya ilişkin soruşturmanın 30 gün süreceğini ve şeffaflığı sağlamak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

PİLOTLA 30 DAKİKA TEMAS KURULAMADI

Havayolu şirketi Mombasa Air Safari'den yetkililerin Salı günü yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin kritik bir detay paylaşıldı. Açıklamada, pilotun kalkıştan sonra iletişim kuramadığı ve havalimanı kontrol kulesinin 30 dakika boyunca pilota ulaşmaya çalıştığını belirttiği aktarıldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Salı günü sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, kaza sırasında uçakta iki Macar ailenin bulunduğunu ve kazada iki çocuğun da öldüğünü yazdı.

Kazanın ardından, ülkenin havacılık güvenliği sicili tekrar gündeme geldi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) sitesinde yayınlanan 2018 tarihli son güvenlik denetim raporuna göre, Kenya’nın kaza soruşturmalarındaki performansının küresel ortalamanın altında olduğu kaydedilmişti.